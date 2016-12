ATV 13:50 bis 16:10 Abenteuerfilm Quigley der Australier USA 1990 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Australien, 1860. Der Großgrundbesitzer Elliott Marston heuert den amerikanischen Meisterschützen Matthew Quigley an, um der Dingoplage auf seinen Farmen ein Ende zu bereiten. Kaum ist dieser angereist, eröffnet ihm sein neuer Boss jedoch, was er wirklich von ihm will: Quigley soll nicht Wildhunde, sondern wehrlose Aborigines von Marstons Land vertreiben. Als er sich weigert, den unmenschlichen Auftrag auszuführen, wird der erstklassige Jäger im Handumdrehen selbst zur Zielscheibe: Denn nun setzt Marston ein Kopfgeld auf ihn aus und erklärt ihn so zum Freiwild für seine schießwütige Crew?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Matthew Quigley) Laura San Giacomo (Crazy Cora) Alan Rickman (Elliott Marston) Chris Haywood (Mayor Ashley Pitt) Ron Haddrick (Grimmelman) Tony Bonner (Dobkin) Jérôme Ehlers (Coogan) Originaltitel: Quigley Down Under Regie: Simon Wincer Drehbuch: John Hill Kamera: David Eggby Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 12