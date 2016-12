ATV 2 22:50 bis 01:04 Drama Central Station BRA, F 1998 Nach einer Erzählung von Walter Salles jr. 2016-12-15 03:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die verbitterte ehemalige Lehrerin Dora bessert sich ihre Pension als Briefeschreiberin am Hauptbahnhof von Rio de Janeiro auf. Eines Tages kommen Ana und ihr 9-jähriger Sohn Josué zu Dora, um per Brief ein Kennenlernen zwischen Vater und Sohn zu arrangieren. Kurz danach stirbt Ana jedoch bei einem Verkehrsunfall und Josué ist auf sich allein gestellt. Dora beschließt den Jungen bei sich aufzunehmen und sich mit ihm in der brasilianischen Provinz auf die Suche nach seinem Vater zu begeben. Es wird zu einer emotionalen Reise, die Dora für immer verändern wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fernanda Montenegro (Dora) Marília Pêra (Irene) Sôia Lira (Ana) Othon Bastos (César) Otávio Augusto (Pedrao) Stela Freitas (Yolanda) Vinícius de Oliveira (Josué) Originaltitel: Central Station Regie: Walter Salles Drehbuch: Marcos Bernstein, João Emanuel Carneiro Kamera: Walter Carvalho Musik: Jaques Morelembaum, Antonio Pinto Altersempfehlung: ab 6

