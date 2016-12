ATV 2 20:15 bis 22:50 Drama Der Club der toten Dichter USA 1989 2016-12-15 01:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Irgendwo an der US-Ostküste, Ende der 50er Jahre: Der unkonventionelle Englischlehrer John Keating kommt als neue Lehrkraft an ein Elite-Internat. Hoch motiviert versucht er, die starre Ordnung an der konservativen Schule zu lockern, seine Schüler zur Suche nach der eigenen Identität anzuleiten und durch neue Lehrmethoden ihre Liebe zur Dichtung zu wecken. Die Schüler sind begeistert von ihm, doch Eltern und Kollegen ist er ein Dorn im Auge ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Williams (John Keating) Robert Sean Leonard (Neil Perry) Ethan Hawke (Todd Anderson) Josh Charles (Knox Overstreet) Gale Hansen (Charlie Dalton) Dylan Kussman (Richard Cameron) Allelon Ruggiero (Steven Meeks) Originaltitel: Dead Poets Society Regie: Peter Weir Drehbuch: Tom Schulman Kamera: John Seale Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 12

