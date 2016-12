ATV 2 04:45 bis 05:25 Serien Las Vegas Besuch aus Boston USA 2004 Stereo Merken Da ihr Haus renoviert wird, müssen Ed und Jillian für zwei Wochen im Montecito wohnen. Die Tatsache, dass seine Frau nun ständig Zeit mit ihm verbringen will, wirft Ed gehörig aus der Bahn. Neben Rapper Snoop Dogg, der im Montecito den Dreh eines Musikvideos plant, sind zudem Gäste aus Boston eingetroffen: Pathologin Jordan Cavanaugh und Detective Woody Hoyt helfen dem Sicherheitsteam und der Polizei bei der Aufklärung eines rätselhaften Mordes: Ein wohlhabender Gast des Montecito starb auf seinem Flug nach Boston an einer Vergiftung. Um dem Mörder auf die Spur zu kommen, begeben sich Danny und Jordan auf eine turbulente Undercover-Mission?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connel) Vanessa Marcil (Samantha Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Marsha Thomason (Nessa Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Allison Liddi-Brown Drehbuch: Gary Scott Thompson, Michael Berns Kamera: John Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12