Es herrscht Eiseskälte in diesem Winter 1914. In den Schützengräben leiden die Soldaten dreier Regimenter: Franzosen, Schotten und Deutsche liegen sich seit Wochen in grausamen Kämpfen gegenüber. Da ertönt plötzlich ein Lied am Weihnachtsabend. Und verändert alles. Es folgen unvergessliche Stunden für die Männer... Musik als Friedensstifter. Eine wunderbare Parabel! In Google-Kalender eintragen