ATV 2 22:25 bis 00:49 Thriller Der Fall Lucona D 1993 Nach einer Vorlage von Hans Pretterebner 2016-12-14 02:50 Frauenheld, Waffenschieber und Kaffeehausbesitzer Rudi Waltz ist der ungekrönte König von Wien. Als im Jahr 1977 der Frachter Lucona, mit angeblich wertvoller Fracht an Bord, wegen einer heftigen Explosion im Indischen Ozean versinkt, hat der Lebemann und Liebling der High-Society ein bombensicheres Alibi in der Tasche, denn Waltz spekuliert auf die Versicherungssumme von 20 Millionen US-Dollar. Als der ehrgeizige Reporter Strasser aufdeckt, dass nur Schrott geladen war, löst er einen Skandal aus. Waltz kommt wegen Versicherungsbetruges und vorsätzlichem Mord an sechs Besatzungsmitgliedern vor Gericht... Schauspieler: David Suchet (Rudi Waltz) Jürgen Prochnow (Hans Strasser) Franco Nero (Enzo Lombardo) Günther Maria Halmer (Kapitän Leeuwen) Friedrich von Thun (Klaus Weidenfeld, Verteidigungsminister) Dominique Sanda (Lili Wolff) Eisi Gulp (Jaap van Bellum) Originaltitel: Der Fall Lucona Regie: Jack Gold Drehbuch: Jim Hawkins Kamera: Gernot Roll Musik: John Scott