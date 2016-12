ATV 2 23:35 bis 02:45 SciFi-Film Cloud Atlas - Der Wolkenatlas D, USA, HK, SIN 2012 Nach David Mitchells Roman "Der Wolkenatlas" Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ein alter Mann erzählt von sechs Menschen, deren Schicksale über mehrere Jahrhunderte miteinander verbunden sind: 1849 reist der junge Notar Adam auf die Pazifikinseln und lernt das Unrecht der Sklaverei kennen. Ein Jahrhundert später fesselt Adams Tagebuch den jungen Komponisten Robert Frobisher, der daraufhin ein geniales Musikstück schreibt. In den 1970er Jahren sorgt eine Begegnung zwischen der Journalistin Luisa und Frobishers gealtertem Mentor dafür, dass ein Skandal um einen Atomreaktor ans Licht kommt, der später das Schicksal eines Verlegers lenkt. In einer fernen Zukunft werden Klone unterdrückt und ausgebeutet. Umgeben von den Spuren der Vergangenheit regt sich in einem weiblichen Klon der Wille zum Widerstand?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Dr. Henry Goose / Hotelmanager / Isaac Sachs / Dermot Hoggin) Halle Berry (Eingeborenenfrau / Jocasta Ayrs / Luisa Rey / Partygast / Ov) Jim Broadbent (Captain Molyneux / Vyvyan Ayrs / Timothy Cavendish / Straßen) Hugh Grant (Rev. Giles Horrox / Hotelangestellter / Lloyd Hooks / Denhol) Hugo Weaving (Haskell Moore / Tadeusz Kesselring / Bill Smoke / Krankensch) Jim Sturgess (Adam Ewing / Armer Hotelgast / Megans Vater / Highlander / H) Susan Sarandon (Madame Horrox / Ältere Ursula / Yusouf Suleiman / Äbtissin) Originaltitel: Cloud Atlas Regie: Tom Tykwer, Lilly Wachowski, Lana Wachowski Drehbuch: Lilly Wachowski, Tom Tykwer, Lana Wachowski Kamera: Frank Griebe, John Toll Musik: Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil Altersempfehlung: ab 12