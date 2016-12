ATV 2 00:10 bis 01:50 Drama Der Biber USA 2011 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich führt Walter Black ein glückliches Leben: Er hat eine leitende Position bei einer Spielwarenfirma, eine fürsorgliche Ehefrau und zwei Kinder. Dennoch beginnt er an einer Depression zu leiden und sein Leben gerät total aus den Fugen, bis ihn schließlich seine Frau vor die Tür setzt. Als Rettungsanker in dieser tristen Zeit erweist sich eine Biber-Handpuppe, die er im Müll findet und fortan zu seinem neuen Sprachrohr wird. Das Plüschtier eröffnet ihm die Chance wieder mit seiner Umwelt zu kommunizieren. Seine Situation verbessert sich zusehends, doch sein Umfeld muss sich erst an sein neues exzentrisches Auftreten gewöhnen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Walter Black) Cherry Jones (Vice President) Jodie Foster (Meredith Black) Anton Yelchin (Porter Black) Riley Thomas Stewart (Henry Black) Zachary Booth (Jared) Jennifer Lawrence (Norah) Originaltitel: The Beaver Regie: Jodie Foster Drehbuch: Kyle Killen Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 6