ATV 2 21:55 bis 00:09 Thriller Misery USA 1990 2016-12-07 01:50 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nur durch Zufall wird der schwer verletzte Bestsellerautor Paul Sheldon, der während einem Schneesturm einen Autounfall hat, von der ehemaligen Krankenschwester Annie Wilkes aufgefunden. Sie nimmt ihn bei sich zuhause, in einer abgeschiedenen Gegend, auf und sorgt vorerst für seine Genesung. Annie kann ihr Glück kaum fassen, denn sie ist Pauls größter Fan und identifiziert sich förmlich mit seiner berühmten Romanfigur "Misery". Doch als sie in seinem brandneuen Buch vom Tod ihrer Heldin erfährt, verliert sie die Fassung. Sie zwingt den wehrlosen Autor ein neues Manuskript zu schreiben, in dem er ihre geliebte Misery wieder zum Leben erweckt. Ohne eine Chance, aus dem abgelegenen Haus zu entkommen, kämpft Paul fortan ums nackte Überleben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Paul Sheldon) Kathy Bates (Annie Wilkes) Richard Farnsworth (Buster) Frances Sternhagen (Virginia) Lauren Bacall (Marcia Sindell) Graham Jarvis (Libby) Jerry Potter (Pete) Originaltitel: Misery Regie: Rob Reiner Drehbuch: William Goldman Kamera: Barry Sonnenfeld Musik: Marc Shaiman Altersempfehlung: ab 16