ATV 2 03:50 bis 04:40 Reportage ATV Die Reportage Das Leid der Tiere Das Leid der Tiere A 2011 Stereo Merken Egal ob Nutztiere oder Haustiere - eine artgerechte Haltung ist vom Gesetz vorgeschrieben. Wie Tiere gehalten werden sollen, sehen konventionelle Bauern jedoch anders als Biobauern. Auch unterscheiden sich die Bestimmungen in anderen EU-Staaten wie etwa Ungarn von den strengeren Richtlinien in Österreich. ATV Die Reportage hat heimische Bauern besucht und ist auf Märkten und in Zoohandlungen der Frage nachgegangen, wie der Mensch mit Tieren umgeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage

