France 3 07:18 bis 07:37 Sonstiges Garfield & Cie Chapeau ! F, USA 2008 Stereo 16:9 Merken Garfield attend le facteur avec impatience : il a commandé un appareil à gaufres, mais on lui livre un casque bien étrange qui lui permet d'entendre tout ce que pensent les gens autour de lui. Il arrive même à capter les conversations d'extraterrestres qui envisagent d'envahir la Terre et de réduire les humains à l'esclavage pour qu'ils leurs servent des pizzas dont ils sont très friands... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 366 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 126 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 126 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 126 Min.