France 3 07:18 bis 07:36 Sonstiges Garfield & Cie Chameau de chat ! F, USA 2009 Stereo 16:9 Merken Garfield passe en revue ses loisirs favoris : manger, dormir et regarder Odie se faire martyriser par les écureuils... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal

