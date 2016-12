Schweiz 1 10:00 bis 11:00 Dokumentation Daniel Barenboim - Musik und Politik D 2012 Stereo HDTV Merken Dem Dirigenten und Pianisten Daniel Barenboim ging es schon immer um mehr als um blosse Ästhetik. In seinem West-Eastern Divan Orchestra lässt er Musikerinnen und Musiker aus den verfeindeten Lagern Israel und Palästina hinter dem gleichen Pult spielen und stellt damit dem endlosen Blutvergiessen eine eigene, friedliche Welt entgegen. Oder er schafft es 2011 trotz aller Widerstände, mit seinem Orchester den Menschen in Gaza nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kultur und Würde zurückzubringen. Die filmische Dokumentation von Paul Smaczny begleitet den Maestro bei seinen waghalsigen Projekten und lässt Weggefährten wie Joschka Fischer oder Pierre Boulez zu Wort kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wege zur Musik mit Daniel Barenboim Regie: Paul Smaczny