ORF 2 10:15 bis 11:00 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 1 Ein neuer Anfang I, A, D 2008 2016-12-12 03:25 Stereo Untertitel 16:9 Wieder da Merken Der römische Kommissar Lorenzo Fabbri und sein Assistent Morini ermitteln im Fall des ermordeten Österreichers Lukas Weber. Schnell wird klar, dass die Tatwaffe auch in Wien beim Mord an Alexander Schall verwendet wurde. Fabbri fährt im Zuge der Ermittlungen zu seinen österreichischen Kollegen, Kommissarin Erika Hedl und Fritz Kunz, nach Wien und macht dort die Bekanntschaft mit dem Schäferhund Rex, der außer Dienst gestellt wurde. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und es dauert nicht lange, bis Rex Kommissar Fabbri bei den Ermittlungen tatkräftig unterstützen kann.Drehbuch: Stefano Piano und Fabrizio Cestaro In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) Denise Zich (Erika Hedl) Pilar Abella (Katia Martelli) Fabio Ferri (Giandomenico Morini) Martin Weinek (Fritz Kunz) Nicola Farron (Giuliano Polidori) Gea Lionello (Sonia Ferreri) Originaltitel: Rex Regie: Marco Serafini Drehbuch: Stefano Piano, Fabrizio Cestaro Kamera: Daniele Massaccesi Musik: Alessandro Molinari Altersempfehlung: ab 12