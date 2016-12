ORF 2 03:20 bis 04:20 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 62 Venedig in Wien A 2000 Stereo Untertitel Merken Im Bezirksmuseum findet eine EU-Tagung unter Beteiligung des italienischen Kulturministers statt. Gneisser hat die grandiose Idee, die Alte Donau mit zu Gondeln umgebauten Zillen in ein "Venedig in Wien" zu verwandeln.Buch: Ernst Hinterberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Wolfgang Böck (Trautmann) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Ernst Hinterberger Kamera: Jirí Stibr Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan

