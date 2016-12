ORF 2 09:40 bis 10:25 Familienserie Schlosshotel Orth Eine neue Chance A 1999 Stereo Untertitel Merken Unter Evas Betreuung schreitet Sissys Genesung gut voran. Wenzel und Georg sind zuversichtlich, dass auch ihre Lähmung eines Tages wieder verschwindet. Doch Sissy ist verzweifelt. Sie kann nicht glauben, dass Georg sie auch als "Krüppel" liebt. Auf Wenzel wartet indes im Schlosshotel eine Überraschung: Seine französische Freundin kommt auf Besuch. Dabei muss er sich noch um die kleine Katrin Altmann kümmern, die sich nach einem Kutschenunfall plötzlich an gar nichts mehr erinnert. Vor allem nicht an die geplante Scheidung ihrer Eltern.Buch: Katharina Hajos und Constanze Fischer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Andrea Lamatsch (Sissy) Sascha Wussow (Georg Brandner) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Hans Kraemmer (Schimek) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Karl Kases Drehbuch: Katharina Hajos, Constanze Fischer Kamera: David Sanderson Musik: Gert Schuller