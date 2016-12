ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Der Haupttreffer A 1999 2016-12-02 02:35 Stereo Untertitel Merken Sissy hat die Operation gut überstanden. Doch müssen Georg und Wenzel erfahren, dass sie möglicherweise gelähmt bleiben wird. Wenzel bitte Eva die Rehabilitation zu betreuen. Eva winkt zunächst ab. Barbara, Millionenerbin einer Schokoladefirma, will sich im Schlosshotel von ihrem Scheidungsprozess erholen. Sie lernt dort Johannes kennen, einen Straßenbahnfahrer, der im Lotto gewonnen hat und "sich auch einmal etwas leisten" will. Barbara gefällt ihm und dazu glaubt er noch, dass sie keinen Schilling besitzt. Also zeigt er ihr etwas von der großen Welt.Buch: Rochus Bassauer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolzz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Andrea Lamatsch (Sissy) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Sascha Wussow (Georg Brandner) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Kathrin Pilz (Andrea Pabst) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Klaus Gendries Drehbuch: Rochus Bassauer Kamera: Reginald Naumann Musik: Gert Schuller

