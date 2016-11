ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Außer Konkurrenz A 1999 2016-12-01 02:30 Stereo Untertitel Merken Sissy liegt noch immer im Koma. Wenzel Hofer und der verzweifelte Georg suchen Rat bei der Spezialistin Dr. Eva Tillmann. Sie sieht die einzige Chance in einer weiteren Operation. Georg willigt schweren Herzens ein. Das Beach-Volleyball Team Anke und Björn sind die Stargäste bei einem Show-Kampf in Gmunden. Doch hinter der Fassade des Dream-Teams kriselt es gewaltig. Der ehrgeizige Björn hat einen Vertrag bei einem anderen Team unterschrieben und versucht deshalb Anke fertig zu machen.Buch: Walter Kärger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolzz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Andrea Lamatsch (Sissy) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Klaus Gendries Drehbuch: Walter Kärger Kamera: Peter Krause Musik: Gert Schuller

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 241 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 97 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:15

Seit 61 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 41 Min.