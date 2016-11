ORF 2 02:40 bis 03:30 Familienserie Schlosshotel Orth Spurensuche A 1999 Stereo Untertitel Merken Endlich macht Wenzel seinen lange geplanten Urlaub in Paris. In der Zeit hat Jacob in Wenzels Auftrag die Leitung des Hotels übernommen. Doch mit seiner Gschaftelhuberei sorgt er nicht nur bei Anna und Schimek für Verstimmung. Von den Turbulenzen hinter den Kulissen bemerken Opa Messmer und seine Enkelin Clara nichts. Clara hat herausgefunden, dass sie ein Adoptivkind ist und sucht nun verzweifelt ihre leibliche Mutter.Buch: Uta Berlet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Andrea Lamatsch (Sissy) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Klaus Gendries Drehbuch: Uta Berlet Kamera: Peter Krause Musik: Gert Schuller

