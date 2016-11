ORF 2 02:45 bis 03:30 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 55 Zarte Bande A 2000 Stereo Untertitel Merken Neuigkeiten in Kaisermühlen: Reini verlässt die Koziber und zieht zur Geisterbahnchefin in den Prater, Kuchenbäcker betreut einen frisch entlassenen Taschendieb namens Xandi, Rene tritt ein Engagement auf einem Kreuzfahrtschiff an und Pepi und Ines eröffnen einen Computer-Laden.Buch: Ernst Hinterberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Wolfgang Böck (Trautmann) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Dolores Schmidinger (Johanna Suntil) Doris Hick (Ines Schimek) Christian Spatzek (August Schimek) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Ernst Hinterberger Kamera: Jirí Stibr Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan