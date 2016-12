RTL 9 05:10 bis 05:35 Sonstiges 112 Unité d'urgence L'amour donne des ailes D 2008 Merken Marco veut déclarer son amour à Miriam, une jeune architecte qui vient de signer un gros contrat. Pour se faire, il monte sur un immeuble en construction et y déploie une grande banderole avec une inscription enflammée. Miriam prend très mal cette déclaration inopportune et demande à Marco d'enlever cette banderole au plus vite. Mais Marco perd l'équilibre et se retrouve suspendu dans le vide. Pendant ce temps, aux services des urgences, Steffi vit très mal sa rupture avec Martin et se confie à Judith. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Mariam Kurth (Nicole Held) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Julia Neumann, Sabine Leipert Musik: Samir Kadribasic