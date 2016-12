Slovenija 1 23:05 bis 01:10 Drama Der Mann in der Schlangenhaut USA 1960 20 40 60 80 100 Merken Val Xavier (Marlon Brando) hat sich jahrelang ziellos herumgetrieben. Mit seiner Jacke aus Schlangenleder kommt er nachts bei strömendem Regen in eine Kleinstadt am Mississippi. Außer seiner Gitarre besitzt er nichts. Tags darauf lernt er Lady Torrance (Anna Magnani) kennen. Er möchte für sie arbeiten, und sie stellt ihn nach anfänglichem Zögern als Verkäufer im Laden ihres todkranken Mannes Jabe (Victor Jory) ein. Bald fühlen beide sich zueinander hingezogen. Gleichzeitig wird Val heftig von der jungen Carol (Joanne Woodward) umworben. Sie stammt aus guter Familie, ist aber heruntergekommen und trinkt. Carol versucht alles, um Val für sich zu gewinnen, aber der entscheidet sich für seine Chefin. Nachdem er Ärger mit dem brutalen Sheriff Talbott (R. G. Armstrong) bekommen hat, soll Val die Stadt verlassen. In dieser Situation erfährt er, dass Lady Torrance von ihm schwanger ist, und bleibt bei ihr. Als Lady Torrance eine Gaststätte eröffnen will, von der sie lange geträumt hat, kommt es zu einer Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlon Brando (Val Xavier) Anna Magnani (Lady Torrance) Joanne Woodward (Carol Cutrere) Maureen Stapleton (Vee Talbott) Victor Jory (Jabe Torrance) R.G. Armstrong (Sheriff Talbott) Emory Richardson (Onkel Pleasant) Originaltitel: The Fugitive Kind Regie: Sidney Lumet Drehbuch: Meade Roberts, Tennessee Williams Kamera: Boris Kaufman Musik: Kenyon Hopkins