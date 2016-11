Slovenija 1 20:05 bis 21:55 Filme One Chance - Einmal im Leben GB, USA 2013 20 40 60 80 100 Merken In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Corden (Paul) Julie Walters (Yvonne) Alexandra Roach (Julz) Colm Meaney (Roland) Mackenzie Crook (Braddon) Valeria Bilello (Alessandra) Trystan Gravelle (Matthew) Originaltitel: One Chance Regie: David Frankel Drehbuch: Justin Zackham Kamera: Florian Ballhaus Musik: Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 6