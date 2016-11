Slovenija 1 14:55 bis 17:00 Western Rio Lobo USA 1970 20 40 60 80 100 Merken In "Rio Lobo", einem Westernklassiker erster Güte, kann John Wayne sich als Colonel Cord McNally in einer Paraderolle zeigen: als aufrechter Kämpfer für Gerechtigkeit, der bis zum letzten Atemzug alles gibt. Für Regisseur und Hollywood-Ikone Howard Hawks, der so berühmte Filme wie "Blondinen bevorzugt" (1953) oder "Rio Bravo" (1959) inszenierte, war "Rio Lobo" das letzte Regiewerk, in dem er noch einmal alle Register seines Könnens zog. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Col. Cord McNally) Jorge Rivero (Capt. Pierre Cordona aka Frenchy) Jennifer O'Neill (Shasta Delaney) Jack Elam (Phillips) Christopher Mitchum (Sgt. Tuscarora Phillips) Victor French (Ketcham) Susana Dosamantes (María Carmen) Originaltitel: Rio Lobo Regie: Howard Hawks Drehbuch: Leigh Bracket, Burton Wohl Kamera: William H. Clothier Musik: Jerry Goldsmith