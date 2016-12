RTL 9 15:45 bis 17:15 Sonstiges Urgency USA 2015 Merken Cadre dans une grande entreprise pharmaceutique, Tony West rentre chez lui au terme d'une journée d'intenses négociations. Au moment où il franchit le pas de la porte, le cauchemar commence. Sa femme kidnappée, il doit livrer à ses ravisseurs 50 000 $ pour obtenir sa libération. Traqué par la police et trahi par ceux qu'il prend pour des amis, il découvre peu à peu que le rapt contre rançon est étroitement lié à une découverte scientifique de premier plan. Une affaire d'un milliard de dollars et dont dépendent des millions de vies In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Barnett (Dr. Zeffert) Shaunt Benjamin (Garnett) Brian Austin Green (Tony) Luciana Carro (Sofia) Chira Cassel (Janet) John Colton (Edward) Larry Hanes (Ulsan) Originaltitel: Urgency Regie: Kantz Drehbuch: Barry Louis Musik: Salvador Perales, Sean Gordon

