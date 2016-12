RTL 9 04:45 bis 05:10 Sonstiges 112 Unité d'urgence La dispute D 2008 Merken Martin offre des places à son fils pour aller voir un match mais Florian l'envoie balader. Martin ne sait plus que faire pour se rapprocher de son fils. Toute l'équipe est appelée pour une opération de secours délicate. Deux frères se sont disputés sur un échafaudage et l'un deux est tombé. Florian réalise que ce serait dommage de mourir sans s'être réconcilié avec son père. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Mariam Kurth (Nicole Held) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sabine Leipert, Julia Neumann Musik: Samir Kadribasic