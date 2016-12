RTL 9 15:40 bis 17:10 Sonstiges Coeurs emprisonnés CDN 2005 Merken Alors qu'il vient juste de prendre ses nouvelles fonctions de chef des ventes dans une grande société, Larry Sorenson est kidnappé par un groupe armé. Son épouse Elizabeth reçoit une vidéo des ravisseurs, qui menacent de tuer son mari dans les prochaines heures si la société qui l'emploie ne cesse pas ses activités de "multinationale impérialiste". Protégée et soutenue par l'agent Kelsoe, avec qui elle va partager des sentiments ambigus, Elizabeth découvre que l'enlèvement fait parti d'un complot organisé par la mafia, et se voit contrainte d'avouer la vérité sur Larry? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tracey Gold (Elizabeth Sorenson) Robin Givens (Jade Marlo) Chris Kramer (Jimmy Kelsoe) Tobias Mehler (Larry Sorenson) Anne Openshaw (Tasha Simmons) Greg Evigan (Darren Maxwell) Kyle Cassie (Kidnapper #1) Originaltitel: Captive Hearts Regie: Rex Piano Drehbuch: Keith Shaw Musik: John Sereda, Daniel J. White, Mike Thomas