RTL 9 04:45 bis 05:10 Sonstiges 112 Unité d'urgence Une sage femme improbable D 2008 Toute l'équipe a préparé une surprise à Florian pour son anniversaire. Jenny, une jolie blonde, drague ouvertement Heiko mais celui-ci n'est pas intéressé et il ne sait plus quoi inventer pour s'en débarrasser. Le service des urgences est appelé pour aller secourir un homme qui vient de se faire renverser par une voiture alors que la femme de ce dernier l'attend impatiemment à la maison car elle est en train d'accoucher. Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Simona Brokmann (Rita Brandt) Tanja Lanäus (Dr. Judith Voss) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic