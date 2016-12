RTL 9 18:55 bis 20:40 Sonstiges La machine à explorer le temps USA 2001 Merken À New-York, en 1988, la fiancée du physicien Alexander Hartdegen est tuée par un truand. Dévasté, le savant, fasciné par les inventions de cette fin de siècle, s'enferme dans son laboratoire et consacre toute son énergie à créer une machine à explorer le temps. Mais alors qu'il souhaite simplement modifier le passé, Alexander se lance malgré lui dans le plus fascinant des voyages : il verra la lune exploser et dévaster New York en 2037 et participera dans un futur lointain à la révolte des Eloïs contre les Morlocks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guy Pearce (Alexander Hartdegen) Sienna Guillory (Emma) Mark Addy (David Philby) Orlando Jones (Vox, le narrateur) Samantha Mumba (Mara) Jeremy Irons (Uber Morlock) Phyllida Law (Mrs Watchit) Originaltitel: The Time Machine Regie: Simon Wells Drehbuch: John Logan, David Duncan, H.G. Wells Musik: Klaus Badel