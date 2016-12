RTL 9 15:20 bis 16:55 Sonstiges The Marine USA 2006 20 40 60 80 100 Merken John Triton, brave soldat américain ayant défendu sa patrie avec détermination, se retrouve démobilisé pour avoir porté secours à des prisonniers pendant la guerre en Irak. Il rejoint donc sa femme, Kate, et s'efforce tant bien que mal de reprendre une vie normale. Il a alors le malheur de croiser une bande de criminels menée par Rome. Ce dernier enlève sa femme et laisse John pour mort. Mais l'ancien Marine reprend rapidement des forces et se lance aux trousses du gang... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cena (John Triton) Kelly Carlson (Kate Triton) Abigail Bianca (Angela) Manu Bennett (Bennett) Damon Gibson (Vescera) Frank Carlopio (Frank) Remi Broadway (Marine #1) Originaltitel: The Marine Regie: John Bonito Drehbuch: Michell Gallagher, Alan B. McElroy Musik: Don Davis, Randy Gerston Altersempfehlung: ab 16