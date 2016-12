RTL 9 13:35 bis 15:20 Sonstiges The Losers USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Clay et son équipe des Forces Spéciales sont envoyés en Bolivie pour neutraliser un baron de la drogue. Trahis, ils sont abandonnés sur place par le commanditaire de l'affaire, Max. Ils décident de se faire passer pour morts afin de mieux organiser leur vengeance. Avec l'aide de la belle et mystérieuse Aisha, ils reviennent clandestinement aux États-Unis et découvrent que Max est sur le point de vendre à des terroristes internationaux une terrible arme de destruction massive. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Dean Morgan (Clay) Zoe Saldana (Aisha) Chris Evans (Jensen) Idris Elba (Roque) Columbus Short (Pooch) Óscar Jaenada (Cougar) Jason Patric (Max) Originaltitel: The Losers Regie: Sylvain White Drehbuch: Peter Berg, James Vanderbilt, Andy Diggle Musik: John Ottman Altersempfehlung: ab 16