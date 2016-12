RTL 9 22:30 bis 00:20 Actionfilm Double détente USA 1988 Walter Hill 20 40 60 80 100 Merken À Moscou, le trafiquant de drogue Viktor Rostavili élimine froidement le coéquipier du capitaine Ivan Danko, puis se réfugie clandestinement aux Etats-Unis, où il installe de nouveaux réseaux de vente de stupéfiants. Lors d'une descente de police, il tue le partenaire du sergent Art Ridzik. Danko est envoyé à Chicago pour tenter d'arrêter Viktor et le ramener en Union Soviétique. À cette fin, il doit travailler avec Ridzik. Les méthodes des deux hommes diffèrent. Si Ridzik est jovial et rusé, Danko, froid et taciturne, n'envisage que coups et violence. Les deux policiers forment néanmoins une excellente équipe. Ils ont tous les deux une raison personnelle de mettre le gangster soviétique hors d'état de nuire. Ils se lancent dans une poursuite acharnée pour retrouver Rostavili qui a décidé de mettre la ville de Chicago à feu et à sang... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Ivan Danko) Jim Belushi (Art Ridzik) Peter Boyle (Lou Donnelly) Ed O'Ross (Viktor Rostavili) Laurence Fishburne (Lt. Stobbs) Gina Gershon (Cat Manzetti) Richard Bright (Sgt. Gallagher) Originaltitel: Red Heat Regie: Walter Hill Drehbuch: Walter Hill, Harry Kleiner, Troy Kennedy-Martin Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16