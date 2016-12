RTL 9 16:30 bis 18:35 Drama Philadelphia USA 1993 20 40 60 80 100 Merken Andrew Beckett est un brillant avocat d'une trentaine d'années. Quand Charles Wheeler, le patron du plus prestigieux cabinet de la ville, lui propose de devenir son associé, il accepte sans hésitation. La carrière de ce jeune juriste est exemplaire, en quelques années, il est devenu l'un des piliers de ce milieu très fermé. Rien ne semble pouvoir ralentir son ascension, et pourtant... Lorsque ses nouveaux associés apprennent qu'Andrew, homosexuel, est atteint du sida, ils n'hésitent pas à inventer une faute professionnelle pour justifier son renvoi. Celui qui hier encore était montré en exemple est à présent devenu indésirable au plus haut point. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Andrew Beckett) Denzel Washington (Joe Miller) Roberta Maxwell (Judge Tate) Buzz Kilman (Crutches) Karen Finley (Dr. Gillman) Daniel Chapman (Clinic Storyteller) Mark Sorensen Jr. (Clinic Patient) Originaltitel: Philadelphia Regie: Jonathan Demme Drehbuch: Ron Nyswaner Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 12