RTS Un 15:05 bis 16:50 Sonstiges Les lumières de Noël USA 2014 Stereo Matt, le mari de Gina et le père de Sam et Drew, meurt le jour de Noël. Peu de temps après, Cathy, la femme de Michael et mère de Charlotte, Jack et Danny, meurt soudainement d'une tumeur au cerveau. Bildergalerie Schauspieler: Lacey Chabert (Gina Kell) Warren Christie (Michael Spehn) Logan Williams (Jack) Sean Michael Kyer (Sam) Seth Isaac Johnson (Drew Kell) Matthew Kevin Anderson (Matt Kell) Alison Thornton (Charlotte Spehn) Originaltitel: The Color of Rain Regie: Anne Wheeler Drehbuch: Gina Kell, Nancey Silvers, Michael Spehn Musik: Peter Allen