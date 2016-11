RTS Un 15:00 bis 16:50 Sonstiges Les pendules de Noël USA, CDN 2013 Stereo Merken Alice et Will se sont connus sur un site de rencontres. Alice a repris le magasin d'antiquités de son père alors que Will, agent immobilier ambitieux, lui conseillait de vendre. Après l'avoir demandée en mariage, Will l'invite à passer Noël chez ses parents, l'envoyant en avance le temps de boucler une affaire. À l'aéroport, suite à un quiproquo, Alice rencontre Matt, qu'elle croit être le frère de Will? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alicia Witt (Alice) Mark Wiebe (Matt) Lawrence Dane (Charles) Scott Gibson (Will) Susan Hogan (Penny) Richard Fitzpatrick (Joe) Mimi Kuzyk (Judith) Originaltitel: A Very Merry Mix-Up Regie: Jonathan Wright Drehbuch: Barbara Kymlicka Musik: Stacey Hersh