Sport1+ 01:30 bis 02:55 Handball Handball - DHB Pokal HBW Balingen-Weilstetten - RN Löwen, Viertelfinale Die Rhein-Neckar Löwen sind im DHB-Pokal wie von einem Fluch verfolgt. Zuletzt standen sie dreimal in Folge im Halbfinale und erreichten nie das Endspiel. Das Team ist nach dem gewonnenen Meistertitel aber mental gefestigter. Als erste Zwischenetappe peilen die Löwen jetzt wieder das REWE Final Four in Hamburg an, im Derby gegen HBW Balingen-Weilstetten werden sie dafür die volle Konzentration benötigen. Originaltitel: Handball