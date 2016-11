ZDF neo 13:05 bis 13:50 Krimiserie Küstenwache Folge: 79 Gegen die Zeit D 2004 Stereo 16:9 Merken Die Umweltaktivistin Martina Röder verstaut ihre Tauchsachen auf einem kleinen Boot, das Sanitäter Kai Norge ihr besorgt hat. Sie will einer vermeintlichen Umweltsünde auf die Spur kommen. Nur wenige Stunden später erreicht Martinas Notruf die "Albatros", und Norge bereut bitter, dass er sie ziehen ließ: Die Küstenwache findet Martina bewusstlos auf dem Boot vor, ihr Gesundheitszustand ist äußerst kritisch und sie hat einen eigenartigen Ausschlag. Im Krankenhaus erfährt das Team der "Albatros", dass sich die engagierte junge Frau vermutlich unter Wasser mit einem neuartigen Virus angesteckt hat, das innerhalb von 24 Stunden den Tod herbeiführt. Nur wenige Tage zuvor wurde ein Bundeswehrsoldat mit den gleichen Symptomen eingeliefert, für den kein wirksames Gegenmittel gefunden werden konnte. Die Küstenwache hat nur eine einzige Chance, Martinas Leben zu retten: Sie muss eine Probe des Stoffs auftreiben, mit dem sich die Umweltaktivistin infiziert hat. Die Zeit rast, und die Mannschaft steht vor einem Rätsel. Wonach Martina Röder suchte, weiß auch die Chemikerin Claudia Schöneberger nicht, die in Martinas Büro mit ihr verabredet war. Auf dem Schreibtisch liegt als einziger Anhaltspunkt der Bauplan eines Hotels. Die Nerven der Crew-Mitglieder werden auf eine Zerreißprobe gestellt, als ihre Ermittlungen durch die Einschaltung eines LKA-Beamten eher behindert als unterstützt werden. Das LKA hat ziemlich genaue Vermutungen, was die Umweltaktivistin bei ihrem Tauchgang entdeckt haben könnte, denn von einem Gelände der Bundeswehr sind einige Fässer mit hochbrisantem Inhalt verschwunden. Eine Unterwasserkamera soll aufklären, ob sich die Spekulationen bestätigen lassen. Doch bei dem Tauchgang kommt es zu einem weiteren gefährlichen Zwischenfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Jasmin Gerat (Mona Jürgens) Sandra Leonhard (Lilli Carlson) Rainer Basedow (Kalle Schneidewind) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Patrick Gräser (Jan Kamp) Michael Kind (Hermann Gruber) Originaltitel: Küstenwache Regie: Zbynek Cerven Drehbuch: Remy Eyssen, Johannes Dräxler Kamera: Stephan Motzek Musik: Karl Michael Witzel, Johannes Eichenauer