N24 Doku 20:35 bis 21:25 Reportage Winzige Welten - Faszination Modellbau D 2011 Merken Schrauben, Kleben, Löten: Die Wirklichkeit im Miniformat nachzubilden ist längst nicht mehr nur für kleine Kinder interessant. Die N24-Reportage zeigt Menschen, deren Leidenschaft Modellbau ist. In seiner Werkstatt bastelt Modellautobauer Rainer S. Miniflitzer: vom originalgetreuen Renner bis zum ausgefallenen Fantasiemodell - natürlich zu 100 Prozent in Handarbeit und ohne Fertigbausätze. Und in Berlin-Mitte können Modellbaubegeisterte die Hauptstadt auf 3.000 qm bestaunen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Winzige Welten - Faszination Modellbau

