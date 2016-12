SAT.1 Emotions 01:05 bis 02:45 Drama Engel im Schnee USA 2007 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Arthur Parkinson ist 14 Jahre alt, als er 1974 in seiner Heimatstadt in Pennsylvania den wohl aufregendsten Winter seines Lebens erlebt. Während er mit seiner Mitschülerin Lila seine erste Liebe erlebt, zerbricht die Ehe seiner Eltern. Seine Ex-Babysitterin Annie trennt sich derweil von ihrem Mann Glenn. Sie kämpft mit ihrem neuen Leben als alleinerziehende Mutter, als eine Tragödie geschieht. Es sind Wochen, die Arthur auch Jahre später noch beschäftigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Beckinsale (Annie Marchand) Sam Rockwell (Glenn Marchand) Michael Angarano (Arthur Parkinson) Griffin Dunne (Don) Nicky Katt (Nate Petite) Tom Noonan (Band Leader) Jeannetta Arnette (Louise Parkinson) Originaltitel: Snow Angels Regie: David Gordon Green Drehbuch: David Gordon Green Kamera: Tim Orr Musik: Jeff McIlwain, David Wingo Altersempfehlung: ab 12

