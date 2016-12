SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:00 Serien Tyrant Die Entführung USA 2016 2016-12-16 23:30 Merken Barry ist sich seiner Sache als neuer Präsident sehr sicher und rechnet nicht mit Gegenwind aus der Bevölkerung. Doch es kommt anders ... Molly bietet Barry an, für die Wahlen Stimmung zu machen und mehrere öffentliche Auftritte zu organisieren. Barry nimmt dieses Angebot dankend an. Die beiden ahnen nicht, dass Ihab Rashid bereits ein Attentat auf Molly plant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Rayner (Barry Al-Fayeed) Jennifer Finnigan (Molly Al-Fayeed) Ashraf Barhom (Jamal Al-Fayeed) Moran Atias (Leila Al-Fayeed) Noah Silver (Sammy Al-Fayeed) Alexander Karim (Ihab Rashid) Cameron Gharaee (Ahmed Al-Fayeed) Originaltitel: Tyrant Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Addison McQuigg Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 16