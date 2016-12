ORF 1 05:20 bis 06:00 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Der unerwünschte Hausgast USA 1966 Merken Jeannie zaubert einen Elefant in Tonys Wohnzimmer. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt erscheint Dr. Bellows auf Tonys Türschwelle. Er will Tony endlich das Handwerk legen und zieht kurzerhand bei ihm ein. In der Nacht wird Dr. Bellows von merkwürdigen Geräuschen geweckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Barton MacLane (General Peterson) Martin Ashe (General Koster) Jack Davis (Commander Hastings) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Henry Freulich Musik: Ken Harrison, Nelson Riddle