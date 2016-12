sixx 05:20 bis 05:55 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Schattenboxer USA 2005 16:9 HDTV Merken Melinda wird von der verstorbenen Mutter eines Freundes von Jim um Hilfe gebeten: Teo ist Boxer und wird demnächst an einem Wettkampf teilnehmen. Seine Mutter wünscht sich, dass Teo und sein Vater wieder Kontakt haben, denn sie weiß nicht, warum die Beziehung der beiden abgebrochen ist. Melinda findet heraus, warum Teo seinen Vater nicht mehr sehen will: Am Todestag seiner Mutter fuhr er mit ihm zu einem Wettkampf, und er konnte sich nicht mehr von ihr verabschieden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Aisha Tyler (Andrea Moreno) Sonia Braga (Estella de la Paz) Julio Oscar Mechoso (Gilbert de la Costa) Nicholas Gonzalez (Teo de la Costa) Peter Onorati (Anthony Masters) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Joanna Kerns Drehbuch: Emily Fox Kamera: James Chressanthis Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12