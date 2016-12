Österreich 1 23:08 bis 02:00 Sonstiges Zeit-Ton extended ICAS Radio vom Novas Frequencias Festival in Rio de Janeiro Merken Wir feiern bereits heute den Jahreswechsel und das bei unserem Partner-Festival Novas Frequencias in Rio de Janeiro, am ersten Dezember hat nämlich das Shape-Jahr 2017 begonnen. Shape, das ist die Plattform für neue spannende Projekte aus dem Bereich der Musik und audiovisuellen Kunst des Festivalnetzwerkes ICAS der International Cities of Advanced Sound, die vom musikprotokoll im steirischen herbst mitbegründet wurde. Zum dritten Mal bereits haben 16 europäische Festivals, darunter auch das musikprotokoll im steirischen herbst, gemeinsam 48 spannende Projekte aus dem Bereich der Musik und audiovisuellen Kunst ausgewählt, auf die in den kommenden zwölf Monaten die Shape-Scheinwerfer gerichtet sein sollen. Zwölf von ihnen konnte man vom 3. bis 8. Dezember 2016 in Rio de Janeiro bereits live erleben. Nach dem Besuch bei unserem Partner-Festival Mutek in Montreal Ende Mai, Anfang Juni, waren wir nun bei Novas Frequencias mit einem Shape Showcase zu Gast und haben den Festivalleiter Chico Dub natürlich auch eingeladen, mit uns eine Ausgabe von ICAS Radio zu gestalten, in der wir weiters in die diversen pulsierenden Szenen der neuen und experimentellen Musik Brasiliens hinabtauchen werden. In Google-Kalender eintragen