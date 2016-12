BBC Entertainment 17:05 bis 17:35 Sonstiges Doctors GB 2015 Merken Howard drops a bombshell on Emma at their counselling session. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lewis Morgan (Dr. Jimmi Clay) Dido Miles (Dr. Emma Reid) Ian Kelsey (Howard Bellamy) Jan Pearson (Karen Hollins) Chris Walker (Rob Hollins) Ian Mercer (Andy Weston) Michael Bott (Superintendent Desmond Noakes) Originaltitel: Doctors Regie: Bob Tomson

