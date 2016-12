TV5 14:00 bis 15:31 Sonstiges Boulevard du Palais Plein emploi pour la mort F 2015 Merken Un conseiller clientèle d'une antenne de Pôle Emploi est assassiné. Il gérait près d'une centaine de dossiers, des histoires personnelles difficiles, des destins brisés, des " clients " fragiles et au bord du gouffre... Une enquête marquée par la violence sociale et la peur de l'avenir. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boulevard du Palais Regie: Christian Bonnet

