Bayern 2 17:05 bis 18:00 Magazin radioWelt Magazin am Abend Gespräch mit Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, zum Denkmalschutz in Bayern / Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras zu Besuch bei Kanzlerin Angela Merkel in Berlin Merken Gespräch mit Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, zum Denkmalschutz in Bayern / Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras zu Besuch bei Kanzlerin Angela Merkel in Berlin In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 16:10 bis 18:50

Seit 87 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 42 Min. taff

Magazin

ProSieben 17:00 bis 18:00

Seit 37 Min. Die Mosel

Dokumentation

3sat 17:00 bis 17:45

Seit 37 Min.