Bayern 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges kulturWelt Aktuelles Feuilleton "Die Leichtigkeit" - Charlie Hebdo-Mitarbeiterin Catherine Meurisse zeichnet ihr Leben nach dem Anschlag / "Ruhrgebietslandschaften" - Der Fotograf Albert Renger-Patzsch in der Pinakothek der Moderne München / ABBA forever! - Benny Andersson wird 70 (Barbara Knopf) / Thomas Mann liest - Ein wiederentdeckter Funk - Essay über Frank Wedekind / Musik: Walkabouts, "Feel Like Going Home" [Glitterhouse] Merken "Die Leichtigkeit" - Charlie Hebdo-Mitarbeiterin Catherine Meurisse zeichnet ihr Leben nach dem Anschlag / "Ruhrgebietslandschaften" - Der Fotograf Albert Renger-Patzsch in der Pinakothek der Moderne München / ABBA forever! - Benny Andersson wird 70 (Barbara Knopf) / Thomas Mann liest - Ein wiederentdeckter Funk - Essay über Frank Wedekind / Musik: Walkabouts, "Feel Like Going Home" [Glitterhouse] In Google-Kalender eintragen