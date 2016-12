SWR 2 23:03 bis 00:00 Jazz NOWJazz On the Edge (10). Reden statt spielen oder Reden und Schreiben über improvisierte Musik Merken Zum Abschluss der Sendereihe "On The Edge" steht zwar auch die Musik in ihrer klingenden Form im Zentrum, vor allem aber die Reflexion über sie. Wie wurde und wird über Free Jazz, frei improvisierte Musik und Verwandtes reflektiert? Wo findet man Texte über diese Musik? Welche Aspekte werden thematisiert? Und was sagt die Forschung dazu? Wir geben einen Einblick in Denken und Schreiben über die "freie" Improvisation und ihr soziales und kulturelles Umfeld. In Google-Kalender eintragen