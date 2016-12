SWR 2 08:30 bis 08:58 Sonstiges Wissen Heilige Haute Couture. Jesus und Maria und ihre Garderoben Merken Vor einiger Zeit berichtete die Zeitschrift "National Geographic" von einem seltsamen Brauch in einer Region Mexikos. Dort ist es üblich, dass gläubige Frauen an hohen Festtagen den Corpus Christi vom Kreuz nehmen und seine Blöße bedecken - mit ihrer eigenen Unterwäsche! Aber so ungewöhnlich ist diese Tradition nicht: Das Bekleiden von Heiligenfiguren war ein wichtiger Bestandteil der geistlichen Spiele auch des europäischen Mittelalters. Prominente Figuren der biblischen Geschichte wie Jesus und Maria besaßen teilweise stattliche Garderoben, die insbesondere an Weihnachten oder Ostern zum Einsatz kamen. In einzelnen Regionen Europas wie zum Beispiel im schweizerischen Einsiedeln hat sich der fromme Verkleidungsbrauch bis heute erhalten. In Google-Kalender eintragen