ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Retired at 35 Rauf nach Norden USA 2012 2016-12-19 05:45 Stereo Wieder da Merken Nachdem Elaine Alan in flagranti erwischt hatte, holt sie nun zum Gegenschlag aus. Sie schmiedet einen Racheplan: Elaine will kurzerhand eine Affäre mit einem anderen Mann vortäuschen der Plan scheint aufzugehen. Alan wird beinahe rasend vor Eifersucht und will unbedingt herausfinden, wer der mysteriöse Liebhaber seiner Frau ist Unterstützung bekommt er dabei von David... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Segal (Alan Robbins) Johnathan McClain (David Robbins) Marissa Jaret Winokur (Amy Robbins) Josh McDermitt (Brandon) Jessica Walter (Elaine Robbins) Originaltitel: Retired at 35 Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Kevin Abbott

